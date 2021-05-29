Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde zabıta personeli olarak görev yapmak isteyen kişiler belediye personel alım ilanlarını takip etmekte. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alınacağına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana başvuru yapabilmek için en az ön lisans ve lisans mezunu olmak gerekiyor. İşte personel alım ilanıyla ilgili merak edilen diğer şartlar…

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Ankara Büyükşehir Başkanlığı tarafından yapılan zabıta alım duyurusunda adayların, 14 Haziran ile 30 Haziran tarihine kadar Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı/Altındağ-ANKARA adresine başvuruyu şahsen yapmaları isteniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alım şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020KPSSP3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

7- Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

8- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.