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Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 250 zabıta memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:04:00 -
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre ilanda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadrolara   açıktan   atama   yoluyla   zabıta   memuru alınacak.

Sözlü ve uygulamalı sınav 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) Cumhuriyet  Caddesi  19  Mayıs  Kompleksi  içerisinde  bulunan  Atatürk  Spor  ve  Sergi  Sarayı  / Altındağ-ANKARA adresinde yapılacak. Sınavlar saat 09.00’da başlayacak.

Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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