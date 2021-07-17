Mübarek kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. Milyonlar bayram öncesinde, namaz vaktini araştırmaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları illerin ya da bayram sabahı bulunacakları şehirlerin bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Ankara’da bayram namazı saat kaçta

Ankara bayram namazı saati | Bayram namazı saat kaçta 20 Temmuz?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden illere göre bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte, il il bayram namazı saatleri:

Ankara 06.10

İstanbul 06.23

İzmir 06.36

Antalya 06.25

Trabzon 05.41

Konya 06.16

Kayseri 06.02

Bursa 06.25

Zonguldak 06.11

Sivas 05.54

Kars 05.28

Adana 06.07

Hatay 06.05

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Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.