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İSLAM Ankara bayram namazı saati | Bayram namazı saat kaçta 20 Temmuz?
İSLAM

Ankara bayram namazı saati | Bayram namazı saat kaçta 20 Temmuz?

Ankara bayram namazı saati kaç? Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 20 Temmuz Salı sabahı milyonlar bayram namazı için camiler, mescitlere akın etmeye hazırlanıyor. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namazı saati

Yeniakit Publisher
2021-07-17 17:09:00 -
Ankara bayram namazı saati | Bayram namazı saat kaçta 20 Temmuz?

Mübarek kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. Milyonlar bayram öncesinde, namaz vaktini araştırmaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları illerin ya da bayram sabahı bulunacakları şehirlerin bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Ankara’da bayram namazı saat kaçta

Ankara bayram namazı saati | Bayram namazı saat kaçta 20 Temmuz?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden illere göre bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte, il il bayram namazı saatleri:

Ankara                06.10

İstanbul               06.23

İzmir                    06.36

Antalya                06.25

Trabzon               05.41

Konya                 06.16

Kayseri                06.02

Bursa                  06.25

Zonguldak           06.11

Sivas                   05.54

Kars                     05.28

Adana                  06.07

Hatay                    06.05

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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