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Ekonomi ANKAMOB Başkanı Taklacı, Türkiye'nin, küresel mobilya ihracatındaki yükselişini değerlendirdi:
Ekonomi

ANKAMOB Başkanı Taklacı, Türkiye'nin, küresel mobilya ihracatındaki yükselişini değerlendirdi:

"Türkiye'de hemen hemen her ilde mobilya üretimi var. Ülkemiz hem üretimde hem katma değer üretmede hem de lojistik anlamda büyük avantajlara sahip bir ülke, bu sebeple üreticimize güveniyoruz. Gerekli imkanlar sağlandığı takdirde ülkemiz ilk etapta el işçiliği mobilya üretiminde sonrasında tüm mobilya üretiminde dünya da ilk 3'e girmesi hayal değil"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:01:32 -
ANKAMOB Başkanı Taklacı, Türkiye'nin, küresel mobilya ihracatındaki yükselişini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Türkiye’de hemen hemen her ilde mobilya üretimi olduğunu belirterek, "Ülkemiz hem üretimde hem katma değer üretmede hem de lojistik anlamda büyük avantajlara sahip bir ülke, bu sebeple üreticimize güveniyoruz. Gerekli imkanlar sağlandığı takdirde ülkemiz ilk etapta el işçiliği mobilya üretiminde sonrasında tüm mobilya üretiminde dünya da ilk 3'e girmesi hayal değil." ifadesini kullandı.

Taklacı, yazılı açıklamasında, dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi "Centre For Industrial Studies"in (CSIL) raporuna göre, Türkiye'nin, dünya mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak, sekizinci sıraya yükselmesini değerlendirdi.

Söz konusu yükselişin sevindirici olduğunu vurgulayan Taklacı, Türkiye'nin önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktığını aktardı.

Taklacı, Türkiye’de hemen hemen her ilde mobilya üretimi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz hem üretimde hem katma değer üretmede hem de lojistik anlamda büyük avantajlara sahip bir ülke, bu sebeple üreticimize güveniyoruz. Gerekli imkanlar sağlandığı takdirde ülkemiz ilk etapta el işçiliği mobilya üretiminde sonrasında tüm mobilya üretiminde dünya da ilk 3'e girmesi hayal değil." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği mobilya ihracatının 2010'da 1,7 milyar dolar iken, 2019 yılının sonu itibarıyla 2,9 milyar doları aştığını dile getiren Taklacı, şunları kaydetti:

"Yaşanan olumsuzluklar, küresel kriz, 2018 ağustos ayında dış güçler tarafından olgunlaştırılan döviz hareketlenmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süreci bile mobilya sektörünün büyümesini engelleyemedi. Mobilya sektörüne baktığımızda iç piyasa ile yetinmeyen bir yapı var. İç piyasadaki daralmayı ihracat ile kapatma şansımız var. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz Türk mobilyası kendi kabına sığmayacak. Hammaddesi dahil tamamı istenildiğinde yerli üretim ile üretilebilen ve katma değeri çok yüksek olan Türk mobilya sanayisi 2023 hedeflerine ekonomik açıdan ulaşmamızı sağlayacak en iddialı sektörlerden olacak."

Ankara'da 1960'lardan bu yana mobilya üretimi yapılan Siteler bölgesinin özellikle el işçiliği ve tamamı yerli mobilya üretimi ile ihracat rakamlarında büyük etkisi bulunduğunu belirten Taklacı, Siteler'in mobilya üreticilerini tebrik etti.


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