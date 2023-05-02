ANKA-III için geri sayım başladı

TCG Anadolu ve yenilenen Altay tankının ardından Türk Savunma Sanayii’nin yeni üyeleri görücüye çıktı. TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Anka III’e de ilgi yoğundu. ANKA-III ile ilgili açıklamalarda bulunan TUSAŞ İHA’lardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız ANKA-III’ün bu hafta gökyüzü ile buluşmasını beklediklerini açıkladı.

ANKA-III ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, “Uçağımızın kuyruksuz olma nedeni radar izini düşürmek, görünürlüğünü azaltmak. Bu şekilde düşman hedeflerine görünmeden yaklaşabilmek ve işini görmesi için kuyruksuz bir uçak yaptık. Tabi kuyruksuz uçak yapmanın bazı zorlukları da var. Böyle bir uçağın kumandası artık mühendislik olmaktan çıkıp bir sanata dönüştürüyor. Uçağımızın 7 tona yakın bir ağırlığı var. Turbo fan bir motorla beraber uçuyor. Çok çevik, manevra kabiliyetine sahip bir uçak değil ama biz bu uçakta özellikle görünmezlik yeteneğini vurguluyoruz. Onu optimize ediyoruz. F-16 uçaklarının hava-yer görevlerini icra ettiğimiz bir uçağımız. Altındaki silah yuvalarında bin 300 kilo mühimmatı orada taşıma yeteneğine sahip. Gövde altlarında bir kanat altlarında ikişer tane olmak üzere 5 tane silah istasyonu var” ifadelerini kullandı.

“Bir hafta içerisinde uçuşa hazır hale geleceğiz”

ANKA-III projesinin çok kısa bir zaman dilimi içerisinde faaliyet geçtiğini belirten Yıldız, “Geçen sene 2022 yılının ocak ayında bunun yönetim kurulu kararı çıktı. Nasip olurda bir hafta içinde uçağımızı uçurursak bu uçağımız 16 ayda hayata geçmiş olacak. Bizim bunu bu kadar hızlı yapmamızın nedeni geçmişin mirasını iyi kullanmamızdan kaynaklı. ANKA uçağının envantere girmesi çok uzun sürmüştü ama ANKA’nın mirası üzerine 18 ayda Aksungur’u yaptık. Bu uçak da 16 içerisinde uçmuş olacak inşallah. Şu an taksi testlerini yapıyoruz birkaç sorunumuz var; sorunu tespit ettik, çözüyoruz. Bugün törenden dolayı çalışamadık. Yarın onları bitirmiş olacağız. Bir sıkıntı çıkmazsa bir hafta içerisinde uçuşa hazır hale geleceğiz” diye konuştu.