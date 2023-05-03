ANKA-3 için heyecanlandıran açıklama: Birkaç hafta içinde kanatlanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi, ilk uçuşunu gerçekleştirmeye gün sayıyor. Taksi testlerine başlayan ANKA-3’ün son durumunu, TUSAŞ İHA Sistemleri Program ve İş Geliştirme Müdürü Fatma Sütcü, SavunmaSanayiST.com’a anlattı.

"ANKA-3, 2-3 hafta içerisinde kanatlanacak"

Genel olarak ANKA-3 Programı’na değinen Fatma Sütcü, "Öncelikle ilave edelim sadece yer testleri değil; motorumuzu çalıştırdık, taksi testini de icra ettik. Bugün sizlerin de takip ettiğiniz üzere 2-3 hafta içerisinde ilk uçuşumuzu icra ediyor olacağız. Gördüğünüz üzere tasarım farklı, kuyruksuz bir konsept üzerine devam ediyoruz. İlk kez denenecek bir teknoloji olacak. Bizler de bu anlamda heyecanlanıyoruz, bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak adına çok çalışıyoruz açıkçası.

Anka ve Aksungur’dan edindiğimiz tecrübelerle bu projeyi çok kısa sürede hayata geçirdik. ANKA-3 için geçen yıl Şubat ayında yönetim kurulumuzdan onay almıştık. Bugün ayakları üzerine çıktı, taksisini yaptı, ay sonuna kadar inşallah ilk uçuşumuzu icra ediyor olacağız.

Teknoloji anlamında hızlı bir uçak olacak, jet teknolojisi var gördüğünüz üzere. Uzun süre havada kalmaktan ziyade; fazla yük taşıyıp, saldırı uçağı olarak tasarlanmış durumda. Yüksek hızlarda, yüksek ağırlıktaki mühimmatlarımızı hızlı bir şekilde alana, ilgili bölgeye götürmek üzere tasarlanmış bir uçak” dedi.

Gövde içi silah istasyonları ile görünmez bir avcı

ANKA-3’ün iç ve dış silah istasyonları hakkında bilgi veren Sütcü, “Toplamda 7 istasyonumuz var uçak üzerinde. Gövde altında ana büyük gövde içi istasyonumuz var. Yine kanatlara entegre gövde içi diyebileceğimiz iki ilave istasyonumuz var. Dış istasyonlar olarak da toplam 4 istasyonumuz var.

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Standart Anka, Aksungur uçağımızın taşıdığı bütün mühimmatları şuan taşıyabilir durumda. Onlara ilave olarak, hava kuvvetlerimizin envanterindeki büyük mühimmatlarımızı; SOM-J’den tutun, MK-82/83 tipi mühimmatlarımızın hepsini taşıyabilir durumda olacak.

Radar ve hava hava mühimmatları entegre edilecek. Şuan için onla ilgili tasarım çalışmalarına başladık. Biliyorsunuz yerli firmamızın çalıştığı radar sistemini de entegre ediyor olacağız. Sonrasında hava-hava mühimmatlarını da kullanabilir hale geleceğiz” dedi.

Sözleşme faaliyetleri devam ediyor

Son olarak ANKA-3’ün ne zaman envantere gireceği hakkında bilgi veren Fatma Sütcü, “Biliyorsunuz son dönemde savunma sanayii projelerinde ilk üretimden itibaren envantere vermeye çalışıyoruz. Bu prototipin dahi ilk testini yaptıktan sonra envantere girip, envanterde olgunlaşmasını planlıyoruz.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile de görüşüp, bunlarla ilgili sözleşme faaliyetlerini de arka planda yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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