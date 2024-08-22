Anında etkisini gösterecek: Vurulan askerler için ilginç buluş!

Biyoteknoloji firması Cresilon Inc. tarafından askeri kullanım için geliştirilen Traumagel dış kanamalara müdahale jeli, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 510(k) onayı aldı. Traumagel, Cresilon’ın insan kullanımı için FDA tarafından Haziran 2023’te küçük kesikler, sıyrıklar ve yaralanmalar için yerel kanama yönetimi için onaylanan ilk hemostatik jelden sonraki ikinci ürünüdür. Askeri kullanımın yanı sıra bu ürün sağlık ajanslarına, tıp profesyonellerine ve acil tıp hizmetleri sistemlerine de sunulacaktır.

The Defense Post tarafından yapılan habere göre Traumagel, yaraya uygulandıktan saniyeler içinde yaşamı tehdit eden kanamayı kontrol altına almak ve azaltmak için geliştirilmiş bitki kökenli bir hemostatik jeldir. Bu yeni teknoloji, Cresilon’ın tescilli hemostatik hidrojel formülünü kullanmaktadır. Bu formül, alg ve mantar bileşenlerini birleştirerek kurşun yaraları veya yaralanma kaynaklı kanamalar nedeniyle orta ile şiddetli kan kaybını hızla tedavi etmektedir.

Brooklyn merkezli şirketin verdiği bilgilere göre Traumagel, bir şırıngaya önceden doldurulmuş olarak gelir ve geleneksel gazlı bez sargıları ve turnikelerle kıyaslandığında hızlı ve pratik uygulamalar için karmaşık hazırlıklar gerektirmez. Cresilon şirketinin CEO’su Joe Landolina, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Kanamayı bakım noktasında hızla durdurabilme ve yaşamı tehdit eden bir kanamayı durdurabilme yeteneği, travmatik yaralanmaları olan kişiler için yaşam ve ölüm arasındaki fark olabilir. Savaş alanındaki ölümlerin %91’i önlenebilir kanamalara bağlıdır, yani eğer kanamayı durduracak daha iyi bir ürün olsaydı, sayısız hayat kurtarılabilirdi.

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TRAUMAGEL için alınan FDA onayı, Cresilon için büyük bir dönüm noktasıdır ve yaşam kurtarma misyonumuzda ve acil tıp standartlarını dönüştürme hedefimizde bizi bir adım daha ileriye taşıyor. Özel hemostatik jel teknolojimiz bir devrim niteliğinde ve şu anda kullanılan diğer hemostatik jellerden farklıdır.”

Şu anda şirket, yeni jelin yaşamı tehdit eden beyin kanamaları ve delici travmatik beyin yaralanmaları ile ilişkili nöroproteksiyon için saha kullanımı ve acil müdahale tedavisi potansiyeli üzerinde Pentagon’un Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü ile çalışmaktadır. Bu bağlamda Cresilon şirketi, Traumagel ürününü 2024 yılının sonuna kadar ABD pazarına sunmayı planlamaktadır.