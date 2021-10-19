Aniden çıkan dev timsah, kız çocuğunu yuttu!

Endonezya'nın Buru adasında korkunç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Suci Ramadhani isimli kız çocuğu, arkadaşlarıyla beraber yıkanmak için Teluk Kayeli Nehri'ne girdi. Kız çocuğu ve arkadaşları bir süre nehirde yıkanıp, eğlendi. Ancak daha sonra kimsenin duymak istemediği bir olay yaşandı.

Tek hamlede yutmayı başardı

Kızların eğlendiği sırada bir anda ortaya çıkan dev timsah, hedefine aldığı Suci Ramadhani'yi tek hamlede yutmayı başardı. Çevredekiler, kızın timsah tarafından kafasından yakalandığı görmelerinin ardından hayvana doğru mızrak yağdırdı. Fakat başarılı olamadılar.

Hemen çalışma başlatıldı

Suci Ramadhani'nin timsah tarafından yutulmasının ardından kızın cansız bedenini bulmak için hemen timsah aranmaya başladı. Bir gün boyunca ortalıkta görünmeyen timsah, ertesi gün ekipler tarafından tespit edildi. Timsahın karnını açan yetkililer, genç kızın kalıntılarını bulamadı. Ekipler ancak olaydan iki gün sonra nehrin uzak bölümünde kızın kalıntılarını tespit etti.