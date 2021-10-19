  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Aniden çıkan dev timsah, kız çocuğunu yuttu!
Yaşam

Aniden çıkan dev timsah, kız çocuğunu yuttu!

Endonezya'da arkadaşlarıyla birlikte nehirde yıkanan Suci Ramadhani isimli kız çocuğu, ortaya çıkan bir timsah tarafından yutuldu. Talihsiz kızın kalıntıları, ancak iki gün sonra timsahın midesinden çıkarılabildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 23:59:00 -
Aniden çıkan dev timsah, kız çocuğunu yuttu!

Endonezya'nın Buru adasında korkunç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Suci Ramadhani isimli kız çocuğu, arkadaşlarıyla beraber yıkanmak için Teluk Kayeli Nehri'ne girdi. Kız çocuğu ve arkadaşları bir süre nehirde yıkanıp, eğlendi. Ancak daha sonra kimsenin duymak istemediği bir olay yaşandı.

Tek hamlede yutmayı başardı

Kızların eğlendiği sırada bir anda ortaya çıkan dev timsah, hedefine aldığı Suci Ramadhani'yi tek hamlede yutmayı başardı. Çevredekiler, kızın timsah tarafından kafasından yakalandığı görmelerinin ardından hayvana doğru mızrak yağdırdı. Fakat başarılı olamadılar.

Hemen çalışma başlatıldı

Suci Ramadhani'nin timsah tarafından yutulmasının ardından kızın cansız bedenini bulmak için hemen timsah aranmaya başladı. Bir gün boyunca ortalıkta görünmeyen timsah, ertesi gün ekipler tarafından tespit edildi. Timsahın karnını açan yetkililer, genç kızın kalıntılarını bulamadı. Ekipler ancak olaydan iki gün sonra nehrin uzak bölümünde kızın kalıntılarını tespit etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!
Gündem

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı bir t..
Tehlikeli kavga:
Yerel

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişil..
Hafızana reset mi attırdın? Bülent Arınç'tan şoke eden sözler: Ecevit dine saygılıydı
Gündem

Hafızana reset mi attırdın? Bülent Arınç'tan şoke eden sözler: Ecevit dine saygılıydı

22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Merve Kavakcı'yı başörtülü olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovan Bülent Ecevit'in dine saygılı biri oldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay