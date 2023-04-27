  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aniden başlan dolu hayatı felç etti! Bunlar beyzbol topu değil dolu
Dünya

Aniden başlan dolu hayatı felç etti! Bunlar beyzbol topu değil dolu

Yeniakit Publisher
2023-04-27 15:20:00 -

ABD'de gökten adeta taş yağdı. Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.

ABD’nin Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.

ABD’nin güneyinde Florida ve Teksas eyaletlerinde dolu yağışı etkili oldu. Florida’ya bağlı Palm Bay ve Texas’a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County’i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100’den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.

ABD’nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, Mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk gün 15 bin kişi ziyaret etti | Yok böyle sergi!
İlk gün 15 bin kişi ziyaret etti | Yok böyle sergi!

Dünya

İlk gün 15 bin kişi ziyaret etti | Yok böyle sergi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor
Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Dünya

Deniz kabukları burada sanata dönüşüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23