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Spor Angel Di Maria'ya tehdit yağmuru!
Spor

Angel Di Maria'ya tehdit yağmuru!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 20:24:00 -
Angel Di Maria'ya tehdit yağmuru!

Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria, Rosario Central'e geri dönmek istediğini ancak tehditler nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Benfica ile sözleşmesi biten Angel Di Maria, Rosario Central ile ilgili konuştu.

Arjantinli yıldız, Rosario Central'e geri dönmek istediğini ancak tehditler nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Angel Di Maria, "Her zaman Rosario Central için yeniden oynayabilmeyi ve bu formayla emekli olmayı istedim, bunu hayal ettim. Bana her sorduklarında bunu söylemeye devam edeceğim çünkü hissettiğim ve her zaman hayalini kurduğum şey bu. Milli Takım'a veda ettikten sonra doğru an buydu ama olmadı. Bu hayali gerçekleştiremediğim için kendimi kötü hissediyorum. Bu çok istediğim bir şeydi ama tehditler daha güçlüydü. Benim kararlarım her zaman ailemin huzur ve mutluluğuna dayanır." ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Sezon devam ederken de Rosario Central'e dönme sinyali veren Angel Di Maria, Arjantin'deki taraftarlar tarafından tehdit mesajları almıştı.
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Arjantin'e dönme ihtimali ortadan kalkan Angel Di Maria'nın Benfica ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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