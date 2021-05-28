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Ekonomi Anette Galskjot: Türkiye'ye kaynak ülke olarak bakmalıyız
Ekonomi

Anette Galskjot: Türkiye'ye kaynak ülke olarak bakmalıyız

Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında üretim merkezi haline gelmesinin önem kazandığını vurgulayan Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot, "Deniz taşımacılığına bağımlı kalmadan, Avrupa'ya birkaç gün içinde tedarik sağlayabilecek Türkiye'ye, alternatif ve tamamlayıcı bir kaynak ülke olarak bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 14:41:00 -
Anette Galskjot: Türkiye'ye kaynak ülke olarak bakmalıyız

Danimarka Rüzgar İhracat Birliği (DWEA) ve İstanbul'daki Danimarka Ticaret Ataşeliği tarafından Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), XGEN, Resolux ve LM Wind Power şirketleri iş birliğiyle "Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektöründe Dış Kaynak Kullanım İmkanları" başlıklı webinar düzenlendi.

Webinarda konuşan Galskjot, Danimarka'nın dünyada rüzgar türbin üretiminde öncü ülkelerden biri olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzak doğuya olan bağımlılığın pek çok zorluklar yarattığını belirtti.

Bu nedenle Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında üretim merkezi haline gelmesinin artık çok daha önem kazandığına işaret eden Galskjot, "Türkiye son yıllarda rüzgar enerjisi alanında rekabetçi hale geldi. Deniz taşımacılığına bağımlı kalmadan, Avrupa'ya birkaç gün içinde tedarik sağlayabilecek Türkiye'ye, alternatif ve tamamlayıcı bir kaynak ülke olarak bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bugünkü webinardan hepinizin faydalanmasını ve Türkiye'deki imkanlara ilişkin ilginç bakış açıları kazanmanızı umuyorum." dedi.

Danimarka Başkonsolosluğu Enerjiden Sorumlu Ticaret Müşaviri Seda Kayrak Bilgen de, son yıllarda konsolosluk olarak rüzgar enerjisine ciddi olarak odaklandıklarını ve Türkiye ile Danimarka arasında iş olanaklarının yaratıldığı bir sektör haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün yatırımcılar ve üreticiler için pek çok fırsat içerdiğini düşündüklerini belirten Bilgen, Kovid-19 salgınından sonra, rüzgar enerjisinde sürdürülebilir arz zincirinin öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret etti.

"Türkiye rüzgarda ihracat merkezi olmak konusunda önemli bir aday"

TÜREB Genel Sekreteri ve Borusan EnBW Enerji Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Güven ise Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün Kovid-19 gibi krizlere oldukça dirençli olduğunu ve bunun rakamlarla da desteklendiğini söyledi.

Rüzgar sektöründe Türkiye'nin yerli talebin karşılanmasının yanında ihracat merkezi olma konusunda da önemli bir aday ülke olduğunu ifade eden Güven, "Şu an Türkiye'deki tüm firmalar 6 kıtadaki 44 ülkeye ihracat yapmaktadır. Gelecek yıllarda bunun daha da gelişeceğini biliyoruz. Yerli imalatçıların kapasitesine baktığımızda, kanattan dişli kutusuna, jeneratörlerden bağlantı elemanlarına kadar ciddi bir yerli imalat kapasitesine sahibiz." dedi.

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