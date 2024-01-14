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Teknoloji Android nihayet iOS’u geçiyor!
Teknoloji

Android nihayet iOS’u geçiyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 10:09:00 -
Android nihayet iOS’u geçiyor!

Google ve Samsung başta olmak üzere Android üreticileri, işletim sistemi güncelleme desteği için iyileştirme yapıyor.

Apple, uzun süredir zirvede olduğu güncelleme liderliğini kaybetmeye başladı. Google ve Samsung başta olmak üzere Android üreticileri, işletim sistemi güncelleme desteği için iyileştirme yapıyor. İşte detaylar…

Android işletim sistemi güncelleme desteği artıyor

Akıllı telefonlarda satın alma oranını belirleyen en büyük etkenlerden biri şüphesiz güncelleme desteği. iPhone serisi, uzun süredir ortalama 6 yıl güncelleme desteği sayesinde diğer akıllı telefon üreticilerini geride bırakarak lider olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıllarda Huawei, işletim sistemi güncelleme desteğini 6 yıla çıkaracağını açıkladı. HarmonyOS kullanıcıları, 6 yıl boyunca ana işletim sistemi güncellemelerini kurabilecek.

Google, hem işletim sistemini hem de kendi akıllı telefonlarını üreten şirketler arasında yer alıyor. Saf Android deneyimi sunan Google Pixel serisi, 7 yıl işletim sistemi güncellemesiyle şu an en uzun desteğe sahip akıllı telefon olarak biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sızıntılara göre Samsung, tıpkı Google gibi 7 yıl güncelleme desteği sunmaya başlayacak. Analistler, Samsung’un 7 yıl güncelleme desteğini sadece amiral gemisi modellerde sunacağını tahmin ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm akıllı telefon üreticilerin güncelleme destek süreleri ise şu şekilde:

Samsung: 7 yıl
Google: 7 yıl
Huawei: 6 yıl
Apple: 6 yıl
OnePlus: 4 yıl
Xiaomi: 4 yıl
Motorola: 3 yıl
Sony: 2 yıl
Asus: 2 yıl

 

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