Andrea Pirlo kimdir kaç yaşında? Andrea Pirlo Karagümrük'e mi Galatasaray'a gelecek?

Son günlerde hem Türk basınında hem de İtalya'da Andrea Pirlo'nun ismi yüksek sesle konuşuluyor. Fatih Karagümrük'ün görüştüğü Andrea Pirlo için Galatasaray'ın devreye girdiği ileri sürüldü. İki kulübün de deneyimli futbol adamını renklerine bağlamak için uğraştığı gelen haberler arasında. Peki, Andrea Pirlo kim?

Andrea Pirlo kimdir kaç yaşında?

Andrea Pirlo 19 Mayıs 1979'da dünyaya geldi. Brescia'da 1994 ve 1998 yıllarında arasında ve 2001 yılında (kiralık olarak) forma giydi. 1998 yılında Inter'a transfer oldu. Ancak 1999 yılında Reggina'ya, 2001 yılında Brescia'ya kiralandı. Milan'a transfer oldu. Milan'da 2 kez Serie A şampiyonluğu 1 Coppa Italia 1 süper kupa 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2 uefa süper kupa ve 1 kez de kıtalar arası şampiyona şampiyonluğu kazandı. Carlo Ancelotti, Milan'a gelene kadar Andrea Pirlo ofansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Ancak Ancellotti, Pirlo'yu oyun kurucu olarak oynattı. 2006-2007 sezonunda 2.782 dakika Milan'da forma giydi. 2007 yılında FIFA Yılın Futbol Oyuncusu Ödülü'ne aday oldu. Daha sonra 2011 de Juventus'a transfer olmuştur. Juventus forması ile 4 Serie A, 1 Coppa Italia ve 2 Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşamıştır. Juventus taraftarı "maestro"lakabını yakıştırmışlardır. 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybetmiştir. 2017 Kasım ayında futbolu bıraktığını açıklamıştır.

Andrea Pirlo 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırdı.