Fatih Karagümrük uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Andrea Pirlo ile anlaştı. Peki, Andrea Pirlo daha önce hangi takımları çalıştırdı?

Andrea Pirlo Karagümrük ile anlaştı mı? Andrea Pirlo Karagümrük'ten ne kadar alacak?

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo getirildi. Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Dünyaca ünlü Futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo’nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Pirlo’nun mukavele detayları paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Andrea Pirlo kimdir?

Andrea Pirlo 19 Mayıs 1979'da dünyaya geldi. Brescia'da 1994 ve 1998 yıllarında arasında ve 2001 yılında (kiralık olarak) forma giydi. 1998 yılında Inter'a transfer oldu. Ancak 1999 yılında Reggina'ya, 2001 yılında Brescia'ya kiralandı. Milan'a transfer oldu. Milan'da 2 kez Serie A şampiyonluğu 1 Coppa Italia 1 süper kupa 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2 uefa süper kupa ve 1 kez de kıtalar arası şampiyona şampiyonluğu kazandı. Carlo Ancelotti, Milan'a gelene kadar Andrea Pirlo ofansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Ancak Ancellotti, Pirlo'yu oyun kurucu olarak oynattı. 2006-2007 sezonunda 2.782 dakika Milan'da forma giydi. 2007 yılında FIFA Yılın Futbol Oyuncusu Ödülü'ne aday oldu. Daha sonra 2011 de Juventus'a transfer olmuştur. Juventus forması ile 4 Serie A, 1 Coppa Italia ve 2 Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşamıştır. Juventus taraftarı "maestro"lakabını yakıştırmışlardır. 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybetmiştir. 2017 Kasım ayında futbolu bıraktığını açıklamıştır.

Andrea Pirlo 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırdı.