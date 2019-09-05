Andone'nin maaşı ülkesinde gündem oldu!

Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, ülkesi Romanya'nın en çok maaş kazanan futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, Romanya tarihine geçti. Sarı kırmızılı takımda yıllık 2.5 milyon euro net maaş alacak olan Andone, Romanya'nın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Deportivo ve Brighton formaları giydikten sonra Galatasaray'a gelen Andone, kariyerinin en yüksek maaşını da Türkiye'den almış olacak.

Romanya basını, 26 yaşındaki forvetin ayda 200 bin euro maaş alacak olmasına da dikkat çekerek transfere geniş yer ayırdı. Galatasaray, Andone'yi Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralamıştı.