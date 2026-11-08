Anayola çıkar çıkmaz ikisi de öldü!
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Uşak'ın Banaz ilçesinde anayola çıkan bir otomobile kamyon çarptı. Otomobildeki yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti.
Uşak-Banaz kara yolu Susuz köyü kavşağında Süruri Arslan (71) idaresindeki otomobil, ana yola çıkmak istediği sırada Uşak'tan Banaz istikametine seyreden Y.B. (61) yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Süruri Arslan ile eşi Nazmiye Arslan'ın (71) hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.