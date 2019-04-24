Anayasayı değiştiren Enver Sedat öldürüldü, Hüsnü Mübarek indirildi! Sisi'nin sonu ne olacak?

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Mısırlıların darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin diktatörlüğünü uzatan referandum gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada Mısırlıların paylaştığı ilginç bir ayrıntı ise dikkat çekiyor.

Görevini uzatmak isteyen Enver Sedat öldürüldü

1980 yılında görevini uzatmak için anayasayı değiştiren Enver Sedat, 1 yıl sonra katledilerek görevinden uzaklaştırıldı.

Hüsnü Mübarek kendisinden sonra oğlunu atamak için anayasayı değiştirdi

Enver Sedat'ın yerine gelen Hüsnü Mübarek, anayasa değişikliğinden faydalanarak uzun süre Mısır yönetiminde kaldı. Hüsnü Mübarek, 2001 yılında iktidarının babadan oğula geçmesi anayasa değişikliği yaptı. Ardından geçen 10 yıl sonra ise yerine oğlu geçemeden Arap Baharı ile birlikte Mısır halkı tarafından iktidardan indirildi.

Sisi'nin sonu ne olacak?

2019'da göstermelik bir referanduma giderek 2030'a kadar yönetimde kalmayı planlayan darbeci Sisi de anayasayı değiştirdi. Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek'in başına gelenleri tartışan Mısırlılar, darbeci Sisi'nin ise sonunu merak ediyor.