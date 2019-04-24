0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Anayasayı değiştiren Enver Sedat öldürüldü, Hüsnü Mübarek indirildi! Sisi'nin sonu ne olacak?

İktidarlarını korumak ve pekiştirmek için anayasayı değiştiren Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek'in kısa sürede başına gelenlere dikkat çeken Mısırlılar, darbeci Sisi'nin de sonunu merak etmeye başladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 01:04
Anayasayı değiştiren Enver Sedat öldürüldü, Hüsnü Mübarek indirildi! Sisi'nin sonu ne olacak?

 yeniakit.com.tr  özel 

Mısırlıların darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin diktatörlüğünü uzatan referandum gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada Mısırlıların paylaştığı ilginç bir ayrıntı ise dikkat çekiyor.

Görevini uzatmak isteyen Enver Sedat öldürüldü

1980 yılında görevini uzatmak için anayasayı değiştiren Enver Sedat, 1 yıl sonra katledilerek görevinden uzaklaştırıldı. 

Hüsnü Mübarek kendisinden sonra oğlunu atamak için anayasayı değiştirdi

Enver Sedat'ın yerine gelen Hüsnü Mübarek, anayasa değişikliğinden faydalanarak uzun süre Mısır yönetiminde kaldı. Hüsnü Mübarek, 2001 yılında iktidarının babadan oğula geçmesi anayasa değişikliği yaptı. Ardından geçen 10 yıl sonra ise yerine oğlu geçemeden Arap Baharı ile birlikte Mısır halkı tarafından iktidardan indirildi.

 

Sisi'nin sonu ne olacak?

2019'da göstermelik bir referanduma giderek 2030'a kadar yönetimde kalmayı planlayan darbeci Sisi de anayasayı değiştirdi. Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek'in başına gelenleri tartışan Mısırlılar, darbeci Sisi'nin ise sonunu merak ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 01:04
  1. Hüsnü Mübarek
  2. Enver Sedat
  3. darbeci sisi
  4. Abdülfettah Sisi
  5. anayasa değişikliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı
    1. Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi..
    2. "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve..
    3. Kuralları ihlal eden sürücülere kötü..
    4. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı..
    5. Anayasayı değiştiren Enver Sedat..
    6. Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan..
    7. Çocuk istismarı iddiası mahalleyi..
    8. Hindistan'da deprem mi oldu son dakika..
    9. Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1..
    10. Trump, Twitter CEO'su Dorsey ile görüştü
    11. Gözünüzün önünde sinekler mi uçuşuyor?..
    12. Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
    13. Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?
    14. YKS 2019 ne zaman? ÖSYM YKS 2019..
    15. Barcelona ikinci yarıda açıldı
    16. Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla..
    18. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit..
    19. Cezayir'de Buteflika'nın partisi FLN..
    20. TÜRSAB'ın GAP gezisi
    21. Hindistan'da şiddetli deprem!
    22. İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu..
    23. Ömerli kırsalında terör saldırısı
    24. Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi..
    25. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın..
    26. Tren hemzemin geçitte otomobile..
    27. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    28. Karabük’te düzenlenen çocuk şenliğinde..
    29. Washington'da "Hacivat ve Karagöz"..
    30. Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı