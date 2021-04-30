Kreşler kapalı mı? Tam kapanmada kreşler açık mı? Aile Bakanından yasaktan muaf olanlar için kreş açıklaması geldi.

Anaokulları ve kreşler açık mı?

Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı ve genelgede, bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma dönemine geçileceği belirtildi ve ''Sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için salgın tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacak'' denildi.

İhtiyaç halinde bazı konularda, sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere salgınla mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulları karar alabilecek.

Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz yerler ile bakıcısı olmayan sağlık çalışanları için eşlerin her ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret gösterilecek.

Aynı kapsamda, tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin, olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacak. Bu sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacak.

Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" diye konuştu.