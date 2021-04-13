Anaokulları kreşler kapanacak mı?
Hangi şehirlerde anaokulları kapanacak? Koronavrüs salgınında artan vakalar sebebiyle yeni tedbir kararlarının alınması bekleniyor. Özellikle çalışan anne ve babalar anaokulları-kreşlerinin yüz yüze eğitime kapatılıp kapatılmayacağını araştırıyor. Peki, anaokulları yüz yüze eğitime kapanacak mı? Hangi illerde kreşler kapanacak?
Koronavirüs salgınında vakalar 50 bini aştı. Vakalardaki artış sebebiyle vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, anaokulları kapatılacak mı?
Anaokulları kreşler kapanacak mı?
Pek çok kişi yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısı bugün toplandı. Toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili kararların da alınması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.