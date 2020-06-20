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Aktüel

Anadolulu Yazar ve Gazeteciler Gebze’de ağırlandı

Kültür Bakanlığı ortaklığındaki proje kapsamında Anadolu Yazar ve Gazeteciler Derneğini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’de ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:30:08 -
Anadolulu Yazar ve Gazeteciler Gebze’de ağırlandı

Kültür Bakanlığı ortaklığındaki proje kapsamında Anadolu Yazar ve Gazeteciler Derneğini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’de ağırladı.


Kültür Bakanlığı ortaklığındaki proje kapsamında Anadolu Yazar ve Gazeteciler Derneğini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’de ağırladı. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ ve dernek üyesi yazar ve gazeteciler katıldı.


Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ yaptığı selamlama konuşmasında, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik ise konuşmasında, gazeteciliğin önemine değindi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ise “Sizleri kentimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gazetecilik yazarlık çok kutsal ve bir o kadar da önemli bir meslek. Sizler topluma yön veren insanlarsınız. Bu anlam da sorumluluğunuz oldukça fazla. Sizlere mesleğinizde başarılar diliyorum. Lütfen Anadolu insanına bizlerin selamlarını iletin. Her zaman sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.


Hediye takdiminin ardından Anadolu’dan gelen heyete Gebze Belediyesi ev sahipliğinde kentin tarihi yerlerini gezdirilerek buralarla ilgili bilgiler verildi.

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