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Ekonomi AnadoluJet’ten bahar kampanyası
Ekonomi

AnadoluJet’ten bahar kampanyası

Türk Hava Yolları’nın (THY) markalarından AnadoluJet, bahar kampanyasını başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:34:00 -
AnadoluJet’ten bahar kampanyası

Kampanyadan yararlananlar, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Ortadoğu ile Avrupa’nın birçok noktasına uygun fiyatlarla yolculuk edebilecek. İndirimlerden yararlanmak için THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alınması gerekiyor. Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs’ta Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya (Priştine, Saraybosna, Tiflis, Kiev, Moskova, Bakü) 40 dolardan, Orta Avrupa’daki 13 noktaya (Amsterdam, Basel, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Stuttgart, Viyana, Zürih) 49 dolardan, Kuzey ile Güney Avrupa’da 5 noktaya (Londra, Kopenhag, Milano, Paris, Lyon) 59 dolardan, Ortadoğu’da 7 noktaya (Bağdat, Dubai, Erbil, Kuveyt, Urumiye, Tahran, Tel Aviv) 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. AnadoluJet’in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olan kampanya KKTC uçuşlarını kapsamıyor. THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınacak biletlerde geçerli olan kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye 0850 333 2 538 numaralı çağrı merkezinden veya anadolujet.com adresinden ulaşılıyor

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