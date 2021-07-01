  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri duyurdu
Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi
Sabiha Gökçen'de yangın!
Ekonomi AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşları yeniden başlıyor
Ekonomi

AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşları yeniden başlıyor

Türk Hava Yollarının başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:55:00 -
AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşları yeniden başlıyor

11 Temmuz’dan itibaren karşılıklı uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri yapılacak. Seferler, Trabzon Havalimanı’ndan pazar saat 07.55, pazartesi ve çarşamba ise saat 08.25’te icra edilecek. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan ise pazar saat 10.05, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 10.35’te uçulacak. AnadoluJet yolcuları, 31 Mart 2022’ye kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olabilecek. Yolcular, ayrıntılı bilgiye “www.anadolujet.com” internet sitesinden ulaşabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay