Anadolu'dan ilham aldı, gelecek için yatırım yaptı

Almanya’nın Münih şehrinde yaşayan mekatronik mühendisi Aykut Kaya tarafından Türkiye’deki narenciye ve zeytin ağaçlarının ihtiyacından yola çıkılarak geliştirilen tasarruflu ağaç sulama ve koruma düzeneği KeepMoist, gelecekte su savaşlarının bile yaşanabileceğine işaret edilen günlerde ilhamını Anadolu’dan alan başarılı bir inovasyon hikâyesi oldu.

Almanya merkezli Kaya Innovations GmbH CEO’su Aykut Kaya, Mersin’deki bahçesinde meyve ağaçlarını sularken suyun boşuna harcandığını düşünerek su tasarrufu sağlayacak inovatif bir çözüm için kolları sıvadı. Tasarımın çizimleri için gerçekleştirdiği ön hazırlık evresinin ardından arkadaşlarıyla çalışmalara başlayan Kaya, Avrupa’nın çeşitli şehirlerine ziyaretler gerçekleştirerek tasarlanan su tasarrufu çözümlerini de yerinde inceledi.

BUHARLAŞMAYA ODAKLANDI

Gördüğü tasarımların sınırlı faydalarının buharlaşmanın fazla olduğu bölgelerin ihtiyacına cevap vermediğini düşünerek yeni ve kapsamlı bir çalışmaya yönelen mühendis Kaya, 18 aylık bir çalışmanın ardından KeepMoist ismiyle, ağaç gövdesine takılan ve su tasarrufunun yanında gübreleme özelliği ile de dikkat çeken inovatif bir tasarım ortaya koydu. Tasarladıkları aparatın kalıbını Konya’da imal ettiren Kaya, ilk numunelerle çeşitli üniversite ve bağımsız araştırma kuruluşlarının kapısını çaldı. Türkiye'de Ege Üniversitesi ile çalışmalar yürüten Kaya, ürünün sağladığı su tasarrufuyla uzmanlardan övgüler aldı.

ARGE İÇİN 50 BİN EURO

Aparatın tasarım aşamasından ilk numunelerin alınmasına kadar kendisi ve arkadaşlarının yoğun biçimde çalıştığını belirten Kaya, arge çalışmaları için 50 bin euroluk bir kaynak ayırdıklarını ifade etti. Tasarımın ardından kalıp üretimi de tamamlanan tasarruf düzeneğinin seri üretimine de başlandı.

DUBAİ’DE AĞAÇLARI İNCELEDİ

Tasarladıkları tasarruf aparatının dünya çapında tanıtımı için çaba gösterdiklerini belirten başarılı mühendis Kaya, Ortadoğu ve Arap Yarımadası ülkelerine de ziyaretler gerçekleştirerek bu bölgelerin buharlaşma parametrelerini yerinde inceledi.

Tasarımın bölgedeki ağaçlara uygun olarak üretilmesi için Dubai ve Güney Afrika’ya ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Kaya, aparatın Türk mühendislik ürünü olarak dünya kaynaklarının korunması adına buharlaşmanın yoğun olduğu her bölgede kullanılmasının büyük yararları olacağına dikkat çekti.

Tasarladığı tasarruf aparatını anlatırken, “KeepMoist’u su ve enerji tasarrufu sağlaması, gerekli gübreleme aşamalarını en kolay şekilde imkân sunması ve doğa ve çevre dostu olması için tasarladık” ifadelerini kullanan Kaya, tasarladığı su tasarruf aparatını, dünyanın özellikle kurak bölgelerine ulaştımak için gayret gösterdiklerini kaydetti.