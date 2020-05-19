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Anadolu Üniversitesinden 19 Mayıs mesajı

Anadolu Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:27:01 -
Anadolu Üniversitesinden 19 Mayıs mesajı

Anadolu Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajda şu ifadelere yer verildi:


“19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, her türlü esarete dur diyerek başlattığı, dünya tarihinde eşine az rastlanır destansı bir mücadelenin ilk adımıdır. 19 Mayıs, yüce milletimizin, millî iradeye sahip çıkarak vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için kenetlendiği millî uyanış günüdür. Nitekim Samsun’da yakılan bu mücadele ateşi, Amasya, Sivas ve Erzurum’a, daha sonra da tüm yurda yayılmış ve milletimiz kendisine vurulan prangaları asla kabul etmeyip varlık yokluk savaşına girişmiştir. Dönemin ağır şartlarına rağmen, ortak idealler etrafında, kadın erkek, genç yaşlı demeden, tek vücut olunarak işgal kuvvetleri topraklarımızdan sökülüp atılmıştır. Öte yandan istiklal mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs’ın geleceğimizi inşa edecek gençlere armağan edilmesi, milletçe gençlere verdiğimiz değerin ve duyduğumuz güvenin en somut göstergelerinden biridir. Geleceğimizin mimarı olan, dinamizmin, çalışkanlığın, demokrasinin ve vatan sevgisinin timsali gençlerimiz, şüphesiz ki bizleri daha müreffeh yarınlara taşıyacaklardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.”

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