Anadolu Üniversitesi ne zaman açılıyor 2021? Anadolu Üniversitesi ders başı ne zaman?

YKS 2021 tercih sonuçları bu hafta içi açıklanacağı ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından duyuruldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Anadolu Üniversitesi ne zaman açılıyor 2021?

Anadolu Üniversitesi’nden 202-2022 eğitim öğretim açıklaması geldi. İşte Anadolu Üniversitesinden yapılan o açıklama: “Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, “hibrit eğitim” şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz.

İki doz aşı yaptırmayanlar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Anadolu Üniversitesi aşı açıklaması da yaptı. Yapılan o açıklama şu şekilde: “Sevgili Öğrencilerimiz; Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.08.2021 tarih ve 39 sayılı kararı gereği; Üniversitemizin birimlerine her girişte HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak olup, ibraz etmemeniz halinde Üniversitemizin tüm birimlerine girişiniz kısıtlanacaktır. Üniversitemize gelmeden önce Covid-19 aşılarınızı mutlaka 2 doz olarak tamamlatınız.