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Gündem Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 12:41:00 -
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tankere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Onur K. idaresindeki 81 DY 172 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkisinde önünde seyreden Harun A. yönetimindeki 06 CMJ 772 plakalı soda yüklü tankere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta bulunan 3 kişi sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Tanker sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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