Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Kapısını çalan "garibe" dünyaları verdi

Videoda, yorgun ve aç olduğunu belirterek bir kapıyı çalan gence, Anadolu'nun o nurlu simalarından bir teyze kapısını açıyor. Gencin durumuna kayıtsız kalamayan teyze, elinde ne varsa, sofrasında ne pişmişse büyük bir samimiyetle paylaşıyor.

Karşılıksız ikram: Teyze, "Efendim yavrum" diyerek karşıladığı genci kendi evladı gibi bağrına basıyor.

Teyze, "Efendim yavrum" diyerek karşıladığı genci kendi evladı gibi bağrına basıyor. Merhametin dili: Hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah rızası için yapılan bu iyilik, izleyenlerin kalbine dokunuyor.

Hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah rızası için yapılan bu iyilik, izleyenlerin kalbine dokunuyor. İnsanlık dersi: Modern şehir hayatının bencilliğine inat, kerpiç duvarların arasından yükselen bu sevgi seli, gerçek zenginliğin para değil, gönül birliği olduğunu kanıtlıyor.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan videonun altına yapılan yorumlar, toplumun bu saf temizliğe ne kadar özlem duyduğunu gösterdi. İzleyenler, "Asıl irfan mektep bitirmek değil, şu teyzenin gönlüne sahip olabilmektir" diyerek duygularını ifade etti.

"Anadolu bir buğday ambarı değil, bir insanlık ambarıdır."