Üniversite sınavına giren milyonlarca aday ve aileleri yurtlar konusunda araştırma yapmaya başladı. Aileler öncelikle evlatlarını gönül rahatlığıyla emanet edecekleri yurtları inceliyor. Elbette yurtların güvenilirliği kadar ücretleri de merak ediliyor. Pek çok kişi Anadolu Gençlik Derneği yurtlarının hangi şehirlerde olduğunu araştırıyor.

Anadolu gençlik derneği yurtları

Anadolu Gençlik Derneği bünyesinde pek çok ilde öğrenci evleri ve yurtları bulunuyor. Öğrenciler yurtlar ve evler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ücretler ve başvuru tarihleriyle ilgili henüz güncel bilgi mevcut değil. Ancak AGD resmi internet sitesindeki telefon numaralarını arayarak hangi şehirlerde yurtların bulunduğu ve ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

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