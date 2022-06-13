Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta CANLI İZLE
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 4.maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derce kritik olan maçın ne zaman saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman?
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 4.maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sporseverler ise karşılaşmanın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta CANLI İZLE
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4.maçı 13 Haziran Pazartesi akşamı oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve tivibu Spor 2 ekranlarından yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.
Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.