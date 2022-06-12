Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 4.maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon takım belli olacak. Play-off serisi 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle devam ediyor. Peki, play-off 4.maç ne zaman?
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4.maçı 13 Haziran Pazartesi akşamı oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.
Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.