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Spor Anadolu Efes-Fenerbahçe 3.maç ne zaman?
Spor

Anadolu Efes-Fenerbahçe 3.maç ne zaman?

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Sporseverler ise serinin 3.maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Fenerbahçe Anadolu Efes 3.kaç ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-06-10 09:30:00 -
Anadolu Efes-Fenerbahçe 3.maç ne zaman?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki şampiyonluk final serisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, serinin 3.maçı ne zaman?

Anadolu Efes-Fenerbahçe 3.maç ne zaman?

Fenerbahçe ilk maçı 76-85 kazanarak 1-0 öne geçmişti. İkinci maçı 98-78 alan sarı-lacivertliler durumu 2-0'a taşıdı. ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 3.maçı 11 Haziran Cumartesi akşamı oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Sporseverler karşılaşması Tivibu'dan naklen izleyebilecek.

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