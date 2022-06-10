Anadolu Efes-Fenerbahçe 3.maç ne zaman?
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti. Sporseverler ise serinin 3.maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Fenerbahçe Anadolu Efes 3.kaç ne zaman hangi gün?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki şampiyonluk final serisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, serinin 3.maçı ne zaman?
Anadolu Efes-Fenerbahçe 3.maç ne zaman?
Fenerbahçe ilk maçı 76-85 kazanarak 1-0 öne geçmişti. İkinci maçı 98-78 alan sarı-lacivertliler durumu 2-0'a taşıdı. ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 3.maçı 11 Haziran Cumartesi akşamı oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Sporseverler karşılaşması Tivibu'dan naklen izleyebilecek.