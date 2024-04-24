Anadolu Ajansından gazetecilere başucu kitabı!

“Muhabir” isimli kitap, Osmanlı döneminden başlayıp, Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanarak bu dönemdeki habercilik anlayışı hakkında örneklerle bilgiler veriyor. Böylece kitaba tarihi bir değer katılıyor.

Yazılı ve görüntülü medya ile birlikte sosyal medya haberciliğinin de irdelendiği kitapta, neredeyse tüm Anadolu ajansı habercilerinin emeği var. “Muhabir” kitabında, haberde branşlaşmanın öneminden, yazım kuralı hatalarına kadar, fotoğraf ve görüntülerle ilgili temel bilgiler de yansıtılıyor. Kitap gazeteciliğe yeni başlayacaklar için temel bilgiler içerirken, tecrübeli gazetecilerinden el altından eksik etmemesi gereken bir nitelik taşıyor.

AA Genel Müdürü Serkan Karagöz'ün mesajı!

Kitabın ön sözünü yazan Anadolu Ajansı’nın genel müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı’nın 104 yıllık tecrübesini hatırlatarak şu ifadelere yer veriyor:

“Genişleyen Görev alanı, muhabirlerin güvenlik riskleri ve hızlı haber döngüsü gibi zorlayıcı şartlar altında işlerini etkili bir şekilde yürütmelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda, muhabirlerin görevlerini sürdürürken karşılaştıkları zorluklar kitapta ele alınmaktadır. Kitabın genişletilmiş dördüncü baskısı, günümüz medya gerçeklerine uyum sağlamak ve değişen medya ve habercilik manzarasını anlamak isteyen tüm muhabirler için değerli bir rehber olacaktır. Sahada doğru bilginin nabzını turarak güçlü kelimelerle yazacağınız haberlerle, meslek hayatınızda güzel bir kariyer yolculuğu dilerim.”



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