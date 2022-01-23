Anadan üryan dolaşan şarkıcı Gülşen'e meslektaşından tepki

Konserlerinde anadan üryan kostümler giyen sözde şarkıcı Gülşen'e bir başka şarkıcı Linet'ten tepki geldi. Önceki gün Arnavutköy'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıyan Linet yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu kıyafet çok büyük teşhircilik gibi duruyor" dedi.

Bilindiği gibi, İzzet Yıldızhan da Gülşen ve Hadise gibi teşhirci isimleri eleştirip, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.