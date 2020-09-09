Ana sınıfı ve 1. sınıflar 21 Eylül’de yüzyüze

Velilerin rızası olmayan öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüzyüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm hijyen kurallarının uygulanacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek. Velilerimiz öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan ederse öğrenci uzaktan eğitime devam edecek, devamsız sayılmayacak” diye konuştu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.” dedi.

6 bin öğretmene sertifika

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft İş Birliğinde Düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde, öğretmenlerin teknolojik becerilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Selçuk, Bakanlık ile Microsoft iş birliğinde, düzenlenen "Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı" kapsamında şimdiye kadar 53 eğitim programı gerçekleştirdiklerini, 6 bin 100 öğretmenin bundan yararlandığını ve 4 bin 448 öğretmenin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.