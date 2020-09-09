  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ana sınıfı ve 1. sınıflar 21 Eylül’de yüzyüze
Eğitim

Ana sınıfı ve 1. sınıflar 21 Eylül’de yüzyüze

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve 1. sınıflar için yüzyüze eğitimin 21 Eylül’de başlayacağını, ilk hafta 1 gün, ikinci hafta ise 2 gün okula gideceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 08:54:00 -
Ana sınıfı ve 1. sınıflar 21 Eylül’de yüzyüze

Velilerin rızası olmayan öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüzyüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm hijyen kurallarının uygulanacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek. Velilerimiz öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan ederse öğrenci uzaktan eğitime devam edecek, devamsız sayılmayacak” diye konuştu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.” dedi.

6 bin öğretmene sertifika

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft İş Birliğinde Düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde, öğretmenlerin teknolojik becerilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Selçuk, Bakanlık ile Microsoft iş birliğinde, düzenlenen "Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı" kapsamında şimdiye kadar 53 eğitim programı gerçekleştirdiklerini, 6 bin 100 öğretmenin bundan yararlandığını ve 4 bin 448 öğretmenin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Rum Lider Nikos Anastasiadisle görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi'ne yardımcı olabileceklerini söyledi..
Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar
Dünya

Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Çin ordusu Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır olan La..
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı