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Spor Ampute Futbol Milli Takımı Antalya'da kampa girecek
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Antalya'da kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:29:43 -
Ampute Futbol Milli Takımı Antalya'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 1-11 Kasım tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,
teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım kadrosunda şu sporcular yer alacak:

Kaleciler: Bülent Çetin (Etimesgut Belediyesi Ampute), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Erdi Arslan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Ali Atay (Şişli Yeditepe Engelliler)

Defans: Okan Şahiner (TSK Reh. Merkezi Engelliler), Fuat Taştan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ Ampute SK), İsmail Korkmaz (Pendik Engelliler), Feyyaz Gözüaçık (Etimesgut Belediyesi Ampute), Muhammet Yeğen (Etimesgut Belediyesi Ampute), Mervan Akyol (Bursa Ampute Gücü), Yusuf Ekiz (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Alican Kuruyamaç (Etimesgut Belediyesi Ampute), Muhammet Sarı (Baltalı Grup Denizli)

Orta Saha: Salih Balli (Esenyurt Engelli Gücü), Serkan Dereli (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Savaş Kaya (TSK Reh. Merkezi Engelliler), Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyesi Ampute)

Forvet: Barış Telli (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Kemal Güleş (Etimesgut Belediyesi Ampute), Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyesi Ampute), Muhittin Kurt (Etimesgut Belediyesi Ampute)

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