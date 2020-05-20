Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş kıyılarında yağışa neden oldu

YENİ DELHİ (AA) - Bengal Körfezi'nde oluşan Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağışlara yol açtı.

Sahil yakınındaki serin sulara ulaşan kasırga, kısmen yavaşlasa da hızı saatte 160 ila 170 kilometreyi buldu.

Kasırganın deniz suyunu 25 kilometre içeriye taşıması ve sellere yol açması bekleniyor.

- Tahliye çalışmaları sürüyor

Hindistanlı yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan eyaletleri Batı Bengal'de 200 binden, Odişa'da da 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Yerel medyadaki fotoğraf ve videolarda, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için yüz maskesi takan halkın, barınaklara doğru ilerlediği görülüyor. Videolarda, yetkililerin köylere giderek hoparlörlerle "halka güvenli alanlara gitmeleri" çağrısı yaptığı duyuluyor.

Bangladeşli yetkililer, 2,2 milyon kişinin fırtınadan korunması için tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bangladeş Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Enamur Rahman, kasırga nedeniyle yerel saatle 06.00'da alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını bildirdi.

Bangladeş'in Sathira bölgesi yerel hükümeti Baş Yöneticisi S.M. Mustafa Kemal, tahliye edilenlere kuru gıda, bebek maması ve ilaçların yanı sıra Kovid-19'dan korunmaları için maske ve ekipmanların dağıtıldığını belirtti.

Kasırganın, Hindistan ve Bangladeş sınırına akşam ulaşması ve karaya çıkmasının ardından yarına kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rahman, dün yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla insanı barındıracak 12 bin geçici barınak kurduklarını kaydetmişti.

- Tropikal fırtınalar, yılın bu zamanında sıkça görülüyor

Amphan Kasırgasının "Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına" olduğu ve hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı ifade edilmişti.

Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nın neden olduğu afet ve kazalarda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.