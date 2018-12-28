Amos Oz kimdir nerelidir?

Amos Oz’ün öldüğü haberleri üzerine Amos Oz’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. İsrailli yazar Amos Oz’ün öldüğünü kızı duyurdu. İsrailli yazar Amos Oz, İsrail-Filistin iki devlet çözümünü destekleyen yazarlardan biriydi ve eserleri 20’den fazla dilde tercüme edildi. Peki Amos Oz kimdir? Amos Oz neden öldü?

Amos Oz kimdir?

Amos Oz asıl adıyla Amos Klausner (4 Mayıs 1939) İsrailli romancı, gazeteci, yazar ve barış yanlısı aktivisttir. Üniversite yıllarından beri İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanınır. İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Şimdi Barış (Peace Now)ın kurucularındandır.

Amos Oz eserleri

Aşk ve Karanlık

Judas

My Michael

Köy Hayatından Sahneler

Amos Oz'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.