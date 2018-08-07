Amerika'ya gidecek heyet belli oldu!

ABD’ye gidecek Türk heyeti ve ilk toplantının tarihi belli oldu. 9 kişilik bir heyetin temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gideceği, ilk toplantının ise yarın sabah yapılacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Resmi Gazete’de Dışişleri Bakanlığı yardımcılığına atanan Ortadoğu’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir ABD’ye giderek temaslarda bulunacak.

Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Dışişleri ile Hazine-Maliye bakanlıklarından üçer ismin olması bekleniyor. (Uğur Ergan - Hürriyet)