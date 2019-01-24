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Amerika'nın en pahalı dairesi rekor fiyata satıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Manhattan bölgesinde bulunan 2 bin 230 metrekarelik teras katı daire, 238 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:46
Amerika'nın en pahalı dairesi rekor fiyata satıldı

ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı.

Ken Griffin satın aldı

Wall Street Journal'ın haberine göre, Manhattan'da 220 Central Park South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alındı.

Rekor kırıldı

Bu rakamın, şimdiye kadar ABD'de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı kaydedildi. Önceki rekor, yatırım fonu yöneticisi Barry Rosenstein tarafından 2014'te New York'un Long Island bölgesindeki Hamptons'ta 137 milyon dolara satın alınan bir eve aitti.

2 bin 230 metrekare

Manhattan'da inşaatı halen devam eden 79 katlı gökdelendeki çatı katının yaklaşık 2 bin 230 metrekare olduğu ve alıcısına mobilyasız olarak teslim edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:46
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