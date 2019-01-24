Amerikan medyası fitne üretmeye başladı: Türk uçağı Maduro'yu almaya gitti

Venezuela halkı ve Maduro, ABD’nin darbe girişimine karşı dururken, batı medyasında da, Türkiye'de kayıtlı (TC-TTC) uzun menzilli bir özel uçağın Rusya'dan havalanarak Venezuela'ya indiği haberleri yer aldı.

Venezuela’da devlet başkanı Maduro’ya yönelik darbe sürecinin düğmesine basıldı.

Venezuela'da muhalif lider Juan Guadio, kendini geçici Devlet Başkanı ilan ederek, yemin etti. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

ABD’li yetkililer, yaptıkları açıklamada Venezuela ordusunu göreve çağırdı. Maduro ise yaptığı açıklamada, darbe girişimine teslim olmayacaklarını belirtti ve ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurdu.

Batı medyası: Türkiye'de kayıtlı özel uçak Venezuela'ya gitti

Venezuela’da Maduro ABD’nin darbe girişimine karşı dururken, batı medyasında da, Türkiye'de kayıtlı (TC-TTC) uzun menzilli bir özel uçağın Rusya'dan havalanarak Venezuela'ya indiği haberleri yer aldı.

Haberlerde şu ifadeler yer aldı:

“Flight Aware uygulamasında görülen Gulfstream G550 tipi uçağın önce 22 Ocak'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak Moskova'nın Vnukovo havalimanına indiği 23 Ocak'ta da Moskova'dan kalkarak Venezuela'nın Uluslarası Simon Bolivar havalimanına gittiği anlaşıldı.

Bu durum uçağın, Maduro hükümetini destekleyen Rusya ve Türkiye'nin gerekirse Nicolas Maduro'yu Venezuela dışına çıkarmak için mi yollandığı sorusunu gündeme taşıdı. Uçağın indiğini sosyal medyadan duyuran Latin Amerikalı gazeteci Federico Black, Twitter mesajında, ‘Birini almaya mı geldiniz’ sorusunu yöneltti.

Türkiye'de TC-TTC tescil kodu ile kayıtlı olduğu görülen Gulfstream G550, çok seyahat eden kişiler düşünülerek tasarlanmış özel bir uçak. 12 bin 501 kilometre menzil ve saatte 944 kilometre hıza sahip. New York ile Tokyo arasında her türlü hava koşulunda yakıt ikmali yapmadan uçabiliyor. İhtiyaca göre 14-18 koltuk kapasitesine sahip olan uçak, büyük gövdeli jet sınıfında değerlendiriliyor.

Aynı tip özel uçak 2010 yılında o dönem başbakanlık görevi yapan Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Kurmay Başkanlığı için birer adet satın alınmıştı.”

15 Temmuz'da da aynı senaryo

15 Temmuz darbe girişiminde de, özel jetlerin Türkiye’deki yetkilileri kaçırmak için ülkeye iniş yaptığı haberleri çıkmıştı.