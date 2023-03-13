Amerikan devinden Türkiye kararı! Alanya'da harekete geçtiler

Cebeci İnşaat; Azura World Residence & Hotel projesinin otel kısmı için Wyndham Grubu ile lisans sözleşmesi imzaladı.

Cebeci İnşaat; Alanya'nın batısında, Türkler Mahallesi, oteller bölgesinde yer alan ve inşaat aşaması devam eden Azura World Residence & Hotel projesinin otel kısmı için Wyndham Grubu ile lisans sözleşmesi imzaladı.

Cebeci: Alanya turizmine önemli katkı sağlayacak

Dünyada 9800, Türkiye'de de 102 otel ile dünyanın en büyük otel franchise zincir markası olan Wyndham Hotels & Resorts ile Alanya'da yapılan ilk lisans sözleşmesi olması açısından bu işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirten Cebeci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cebeci, "Atılan bu imzayla Alanya'nın turizm geleceği açısından benzersiz bir adıma öncülük etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

5 yıldızlı Azura World Residence & Hotel'in hizmet alanları, Wyndham Grup mimarları tarafından özel olarak tasarlanacak.

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