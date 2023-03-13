  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Amerikan devinden Türkiye kararı! Alanya'da harekete geçtiler
Ekonomi

Amerikan devinden Türkiye kararı! Alanya'da harekete geçtiler

Amerikalı dünya otelcilik devi Wyndham Hotels&Resorts Alanya'ya önemli bir adım için geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 15:48:00 - 2023-03-13 15:51:33
Amerikan devinden Türkiye kararı! Alanya'da harekete geçtiler

Cebeci İnşaat; Azura World Residence & Hotel projesinin otel kısmı için Wyndham Grubu ile lisans sözleşmesi imzaladı.

Cebeci İnşaat; Alanya'nın batısında, Türkler Mahallesi, oteller bölgesinde yer alan ve inşaat aşaması devam eden Azura World Residence & Hotel projesinin otel kısmı için Wyndham Grubu ile lisans sözleşmesi imzaladı.

Cebeci: Alanya turizmine önemli katkı sağlayacak

Dünyada 9800, Türkiye'de de 102 otel ile dünyanın en büyük otel franchise zincir markası olan Wyndham Hotels & Resorts ile Alanya'da yapılan ilk lisans sözleşmesi olması açısından bu işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirten Cebeci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cebeci, "Atılan bu imzayla Alanya'nın turizm geleceği açısından benzersiz bir adıma öncülük etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

5 yıldızlı Azura World Residence & Hotel'in hizmet alanları, Wyndham Grup mimarları tarafından özel olarak tasarlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23