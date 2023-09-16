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Dünya Amerikan bully XL cinsini yasaklıyorlar!
Dünya

Amerikan bully XL cinsini yasaklıyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:12:00 -
Amerikan bully XL cinsini yasaklıyorlar!

İngiltere, ölümlere neden olan Amerikan bully XL köpekleri yasaklıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Amerikan bully XL köpeklerinin yıl sonuna kadar yasaklanacağını söyledi.

Son dönemde bu köpeklerin saldırılarının arttığını hatırlatan Sunak, "Onlar özellikle çocuklarımız için tehlikeli. Dün, trajik bir şekilde ölümle sonuçlanan bir başka şüpheli köpek saldırısı gördük." dedi.

Sunak, bakanlardan polis ve uzmanlarla birlikte çalışarak bu cinsi "yasaklamak amacıyla" tanımlamalarını istediğini kaydetti.

Cuma günü, West Midlands, Stonnall'da bir adamın sokakta iki köpek tarafından saldırıya uğradıktan sonra öldüğü doğrulandı, polis her ikisi de öldürülen hayvanların bully XL olduğuna inandıklarını açıkladı.

Birmingham'da sokakta insanlara saldıran ve aralarında omuz ve kolundan yaralanan 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu bully köpeğin görüntüleri tepkilere yol açmıştı.
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Sunak, bu türün Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamında yasaklanacağını ve yeni düzenlemenin yıl sonuna kadar yürürlüğe gireceğini söyledi.

Amerikan bully ırkının bir varyantı olan XL'in, 2014 yılında İngiltere'ye getirildiği ve Amerikan pitbull terrier de dahil olmak üzere köpeklerden yetiştirildiği düşünülüyor.

XL bully cinsi, 2022 yılında İngiltere'de meydana gelen 10 ölümcül köpek saldırısının altısında yer aldı; bu yıl en az iki ölüm olayına karıştı.

Ocak ayında 28 yaşındaki Natasha, Caterham'da sekiz köpeği gezdirirken kendine ait bully XL tarafından öldürüldü.

Mayıs ayında 37 yaşındaki Jonathan Hogg, Greater Manchester'da bir arkadaşının bully cinsi köpeğine bakarken kolundan, bacağından ve başından aldığı ısırık yaralarının ardından hayatını kaybetti.

Köpek Kontrol Koalisyonu, "Önde gelen tüm hayvan yardım kuruluşlarının görüşü, çözümün daha fazla türün yasaklanması olmadığı yönünde" açıklaması yaptı.

Kaynak: Euronews

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