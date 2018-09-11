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Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?

Bursa İnegöl Kulaca Mahallesi’nde ceviz üretimi yapan çiftçi Mustafa Kaplan’ın, 10 Nisan 2018 günü tarlasında bulduğu paraşütlü bir poşetle atılmış ülkemizde bilinmeyen türdeki böcekler, İnegöl Ziraat Odası’nı harekete geçirmişti.

11 Eylül 2018 Salı 13:04
Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?

Muhammet Kutlu  Ankara  Bursa İnegöl Kulaca Mahallesi’nde ceviz üretimi yapan çiftçi Mustafa Kaplan’ın, 10 Nisan 2018 günü tarlasında bulduğu paraşütlü bir poşetle atılmış ülkemizde bilinmeyen türdeki böcekler, İnegöl Ziraat Odası’nı harekete geçirmişti.

Son iki yıldır Marmara’nın Kuzeyi ile tüm Karadeniz bölgesini kasıp kavuran Amerikan Beyaz Kelebeği’nin de benzer bir yöntemle yabancı güçler tarafından istilacı olarak ülkemize salındığı şüphesi güçlendi. Çiftçiler, son yıllarda terör ve ekonomi başta olmak üzere, ülkemize her alanda saldırılarını artıran ABD ve İsrail’in, Karadeniz’in en önemli gelir kaynakları olan fındık ve çayı bitirmek için Amerikan Beyaz Kelebeği’ni bölgeye saldığını düşünüyor. Akit’e konuşan Sakaryalı fındık üreticilerinden Ali Yılmaz, “Bu kelebek Amerika’dan buralara kadar nasıl geliyor. Bence bunda kasıtlı bir saldırı var. Bu istila böyle sürerse, hepimiz birkaç yıl içinde fındık bahçelerimizi tamamen kaybedeceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:04
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