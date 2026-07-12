Amerikan bayrağına basan askerlere gözaltı!

Somali'de Mogadişu yönetiminin Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yayılan bir videoda ABD bayrağına basan askeri personelin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, olayı "Somali Ulusal Ordusu'nun değerlerini ya da profesyonelliğini yansıtmayan kabul edilemez bir davranış" olarak nitelendirdi.

Videoda, Somali Ulusal Ordusu üniforması giyen kişilerin Amerikan bayrağını çiğnediği görülüyordu.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, olaya karışan kişilerin davranışlarını sert şekilde kınadı. Bakanlık, söz konusu davranışın "Somali Silahlı Kuvvetleri mensuplarından beklenen disiplin, profesyonellik ve değerlerle bağdaşmadığını" vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, "Videoda sergilenen davranış kabul edilemezdir ve Somali Ulusal Ordusu'nun ya da Somali Federal Hükümeti'nin değerlerini, disiplinini veya resmi tutumunu temsil etmemektedir." denildi.

Bakanlık, görüntülerde yer alan askerlerin gözaltına alındığını ve resmi soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Mogadişu hükümeti ayrıca, "olayın Somali'nin resmi politikasını ya da ABD ile ilişkilerini yansıtmadığı" konusunda uluslararası ortaklarına güvence vermeye çalıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali, ABD ile uzun süredir devam eden güvenlik ortaklığına büyük değer vermektedir. İş birliğimiz, Eş Şebab ve IŞİD'e karşı mücadelede ve Somali'nin güvenlik kurumlarının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Savunma Bakanlığı, ABD halkına ve bayrağına, ayrıca iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığa saygısını yeniden teyit eder."

ABD, Mogadişu yönetiminin en büyük ortağı konumunda.

Kaynak: Mepa News