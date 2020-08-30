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Dünya Amerikan B-52 bombardıman uçağına Rus jetinden önleme
Dünya

Amerikan B-52 bombardıman uçağına Rus jetinden önleme

ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de uluslararası sularda bir B-52 bombardıman uçağına iki Rus jeti tarafından önleme

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:40:00 - 2020-08-30 09:41:54
Amerikan B-52 bombardıman uçağına Rus jetinden önleme

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu engellemenin 28 Ağustos Cuma günü yerel saatle 23.19'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı, uluslararası sularda Karadeniz üzerinde rutin olarak uçarken iki Rus S-27 jeti tarafından yakalandı. Uçtu" ifadelerine yer verildi.

"Oldukça gereksiz ve tehlikeli"
Açıklamada eylem "oldukça gereksiz ve tehlikeli" olarak nitelendirildi ve Rus tarafına bir daha bu tür eylemlerde bulunulmaması çağrısı yapıldı.

ABD ordusuna ait B-52 model 6 bombardıman uçağı, NATO ülkelerine destek kapsamında bazı ülkelerin göklerinden geçerken, aynı çerçevede Karadeniz üzerinden de uçtu.

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