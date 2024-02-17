Amerikalılar hayalet savaş uçağı projelerine kesenin ağzını açtı: ABD'ye ait F-22 Raptor F-35'ten iyi mi?

ABD’nin Kimseye Satmadığı ‘Hayalet’ Uçak: F-22 Raptor F-35’ten İyi Mi?: Tüm dünya çapında ülkeler kendi ulusal güvenliklerini korumak adına çeşitli teknolojiler geliştiriyor ve savunma sanayii alanına daha fazla yatırım yapmaya çalışıyor. Ulusal güvenliğin önemli bir kısmını ise hava savunma gücü oluşturuyor. Ancak bu güçlerin içerisinde öyle bir teknoloji var ki sadece Amerika’da üretilip başka hiçbir ülkeye satılmıyor.

Radarda bıraktığı minimal iz nedeniyle “Hayalet” olarak adlandırılan F-22 Raptor’u gelin yakından tanıyalım…

Savaşların Artışı Ülkeleri Savunma Yatırımlarına İtti

Rusya-Ukrayna arasında süren çatışmalar birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayii alanına daha fazla yatırım yapmasına neden oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde NATO paydaşlarına silah üretimlerini artırmalarına yönelik bir de açıklama yapılmıştı. Söz konusu üretimlerin önemli bir parçasını da savaş jetleri oluşturuyor. Son günlerde yoğun olarak tartışılan F-35 Lighting II, SU-57 ve Eurofighter Typhoon ve yerli teknolojimiz MMU KAAN…

Sadece Amerika’nın Kullandığı Hayalet Uçak İçin Büyük Bütçe Ayrıldı!

Ancak söz konusu jetlerin bugünlerde arkasında kalmış bir savaş jeti daha bulunuyor. Amerika’nın son teknoloji ile donattığı ve bugüne kadar kimseye satışını gerçekleştirmediği F-22 Raptor. ABD’li silah ve uçak üreticisi Lockheed Martin tarafından tam 147 milyon dolar maliyetle üretilen F-22, rakiplerinden oldukça farklı teknolojilere sahip bir uçak. Bu süper makine ise sadece Amerikan Hava Kuvvetleri’nce kullanılabiliyor. ABD hükümeti, bu uçakların kesinlikle başka bir ülkeye satışına izin vermiyor.Yüksek Manevra Kabiliyeti ve Görünmezlik

Durum böyle olunca da akıllara F-22 Raptor’u bu kadar önemli yapan ne sorusu geliyor. İşte F-22 Raptor’un tüm özellikleri;

-F-22’nin üretiminde kullanılan kompozit malzemeler, onu radarlarda çok küçük bir iz olarak gösteriyor. Aynı zamanda kullandığı radar sistemi, tarama yapan diğer radar sinyallerinin parametrelerini bozabiliyor.

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Raptor, saatte 2410 kilometrelik hızla uçabiliyor, bu da onu süpersonik hızlarda hareket edebilen bir savaş makinesi haline getiriyor.

-Tek pilot için tasarlanmış bir kokpit dizaynı olmasına rağmen, 19 metre uzunluğunda olan jetin 15 tonluk ağırlığı var. Bu vahşi kuşun seleflerinden en büyük farkı ise füzelerini, dışarıdan görülemeyecek bir biçimde, gövdesinin içinde saklıyor olması. Bu sayede tam 322 kilogram ağırlığında mühimmat taşıma kapasitesine erişiyor. -Uçak bulunduğu görevlerde, 6 adet AIM-120C ve 2 adet AIM-9 güdümlü AA füze taşıyabilme kapasitesine sahip.

– Bugüne kadar sadece 195 adet üretimi gerçekleştirilen uçağın az üretilmesine neden olarak yüksek üretim maliyeti gösteriliyor.

F-35 Mi Daha İyi Yoksa F-22 Raptor Mu?

Bu sorunun cevabının net bir biçimde verilebilmesi için iki savaş uçağının da savaş sahasında aktif görevde olması gerekiyor. Ancak yine de uçakların özelliklerine göre bir kıyaslama mümkün. İşte iki ölümcül makinenin birbirlerine karşı güçlü yönleri;

Maliyet: F-22’nin saatlik uçuş maliyeti 60 bin dolarken F-35’te bu maliyet 30 bin dolarlara yani neredeyse yarı yarıya oranda düşüyor. Ancak bir F-22, 35 milyar dolara üretilirken F-35 ise 55 milyar dolara üretiliyor.

Teknoloji: F-35 daha gelişmiş bir elektronik harp sistemine sahipken F-22’de süper seyir özelliği bulunuyor. Aynı zamanda F-35’te Kaska Monteli Nişangah sistemi bulunurken F-22 Raptor’da böyle bir özellik bulunmamakta.Manevra: F-22’nin radarda görünen izi F-35 göre daha düşüktür. Aynı zamanda F-22 üzerinde kullanılan kompozit malzemeler ve aerodinamik özellikler onu bir manevra canavarı haline getiriyor.

F-22 ve F-35 arasında büyük farklar olmamasına rağmen, F-22 radardaki görünmezliğe yakın başarısı ve yüksek manevra kabiliyeti ile savaş sahasında büyük avantaj sağlayabilir. Ancak ikilinin çeşitli çatışma senaryolarına göre birbirlerine karşı ağır basacağı durumlarda söz konusu olabilir… (sanayigazetesi)