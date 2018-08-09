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Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

İlahiyatçı İhsan Şenocak, ABD'li bir kız ile Müslüman genç arasında yaşanan ibretlik hikayeyi anlattı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:26

İlahiyatçı İhsan Şenocak, ABD'li bir kız ile Müslüman genç arasında yaşanan çarpıcı bir hikayeyi paylaştı. 

Bir gencin ABD'li bir kızla evlenmek istediğini ama çocuğun ailesinin Hristiyan bir gelin istemediğini belirten Şenocak, ailenin isteği ve Müslüman gencin ricası üzerine kızın Müslüman olduğunu söyledi.

"SEN MARKA MÜSLÜMANISIN"

4 ay Müslüman gencin verdiği kitapları okuduktan sonra kızın Müslüman olduğunu ifade eden Şenocak, daha sonra evlilikten vazgeçtiğini anlattı. İhsan Şenocak, "Kız hayır der. 'Ben senin gibi birisiyle evlenemem, çünkü bu kitaplardan öğrendiğime göre sen Müslüman değilsin' der. 'Bana yaptıklarını düşünürüm, bu kitapları vermeden önce kafelerdeki, şuralardaki buralardaki halleri düşünüyorum. O halde senin gibi bir iffet düşmanı bana eş olamaz. Sen marka Müslümanısın.' "

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:26
  1. İhsan Şenocak

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