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Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Google’ın Çin’de faaliyet gösterecek olan Dragonfly projesinin durdurulmasını talep etti.

05 Ekim 2018 Cuma 16:21
Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!

Google’ın Çin için geliştirdiği sansürlü arama motoru ve haber platformu ilk duyurulduğundan bu yana büyük tartışmalara neden oldu. Ancak şimdiye kadar ki en büyük tepki Trump yönetiminden geldi. The Wall Street Journal’de yer alan habere göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Google’ın modifiye edilmiş arama motoruyla ilgili açıklamalar yaptı. Pence, Google’ın Çin için geliştirdiği Dragonfly isimli arama motorunun Komünist Parti’yi güçlendireceği ve Çinli internet kullanıcılarının gizliliğini ortadan kaldıracağını belirtti.

Pence, Çin’i teknoloji hırsızlığıyla suçladı ve Google’ın İnternet aramalarını izlemeyi kolaylaştıracak olan Dragonfly projesini sonlandırması gerektiğini söyledi.

Dragonfly nedir?

Çin’in internet kullanıcı sayısı Haziran 2018 itibarıyla 802 milyonu buldu. Google’da bu büyük kitleden payını alabilmek için Dragonflyprojesini başlattı. Çin yasalarına uyumlu bir arama motoru geliştirmeye başladı. Dragonfly isimli arama motoru, kullanıcıların iletişim bilgileri ve arama geçmişini Çin hükümetiyle paylaşıyor ve bazı kelimelere erişim yasaklanmış bir şekilde hizmet verecek.

Schmidt, Rusya ve Çin’in yapay zeka alanında liderliği ele geçirmesinden büyük endişe ettiğini söylemişti. Eski Alphabet CEO’su bu konuyla ilgili, “Rus ve Çinli liderler, yapay zekânın yalnızca ticaret alanındaki değil, askeri alandaki öneminin de farkına vardı. Bu beni çok endişelendiriyor. Avrupa, Britanya ve ABD’deki büyük şirketlerin araştırmalara daha fazla bütçe ayırması gerekiyor” demişti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:21
  1. çin
  2. google
  3. beyaz saray
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