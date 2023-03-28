Amerika’da yine okul saldırısı: 6 ölü

Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, saldırganın genç bir kadın olduğunu aktararak, saldırganın en az iki yarı otomatik tüfeği ve bir tabancası olduğunu söyledi.

Aaron, beş kişilik bir ekipten iki memurun saldırganı yerel saatle 10.27’de vurarak etkisiz hale getirdiğini belirterek, saldırganın kimliğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulun Covenant Presbiteryen Kilisesi’ne bağlı olduğu ve ilk ve orta derecede eğitim verdiği belirtildi.

Kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan The Violence Project verilerine göre, ABD’de 1966’dan bu yana 191 katliamdan sadece 4’ü bir kadın saldırgan tarafından gerçekleştirildi.

Saldırının ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, saldırının “çok üzücü” olduğunu ifade ederek, “bir ailenin en kötü kabusu” olarak nitelendirdi. Silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Biden, söz konusu saldırıların “toplumu parçaladığını” ifade etti. Biden, okulları korumak için daha fazlasının yapılmasını gerektiğini belirterek, Kongre’ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

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