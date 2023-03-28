  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Amerika’da yine okul saldırısı: 6 ölü
Dünya

Amerika’da yine okul saldırısı: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:34:00 -
Amerika’da yine okul saldırısı: 6 ölü

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir okula düzenlene silahlı saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, saldırganın genç bir kadın olduğunu aktararak, saldırganın en az iki yarı otomatik tüfeği ve bir tabancası olduğunu söyledi.

Aaron, beş kişilik bir ekipten iki memurun saldırganı yerel saatle 10.27’de vurarak etkisiz hale getirdiğini belirterek, saldırganın kimliğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulun Covenant Presbiteryen Kilisesi’ne bağlı olduğu ve ilk ve orta derecede eğitim verdiği belirtildi.

Kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan The Violence Project verilerine göre, ABD’de 1966’dan bu yana 191 katliamdan sadece 4’ü bir kadın saldırgan tarafından gerçekleştirildi.

Saldırının ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, saldırının “çok üzücü” olduğunu ifade ederek, “bir ailenin en kötü kabusu” olarak nitelendirdi. Silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Biden, söz konusu saldırıların “toplumu parçaladığını” ifade etti. Biden, okulları korumak için daha fazlasının yapılmasını gerektiğini belirterek, Kongre’ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23