Lojistik ödeme sistemlerindeki yeni imkanlar, döviz kurundaki yükseliş ve pandemi döneminde e-ticaretteki global yükselişle birlikte özellikle Amerika`da online satış amacıyla binlerce Türk, Amazon Etsy gibi platformlarda hesap açtılar. Amerika merkezli danışmanlık şirketi MATCH (Mediterranean American Trade Chamber)`ın araştırmasına göre, Amerika`da faaliyet gösteren başlıca e-ticaret platformları bir arada değerlendirildiğinde son 4 yılda 300 binden fazla hesap açıldığı bunların 70 bin kadarının aktif kaldığı öngürülüyor. Yine Amazon, Walmart, Etsy gibi pazaryerlerinin haricinde kalan Shopify, Instagram gibi platformlar, sosyal medyalar aracılığıyla Türkiye`den satış yapan hesapların sayısı 150 bini aşıyor.

Vergi beyan etmeyen şirketlere ciddi cezalar çıkabiliyor

MATCH Danışmanlık yetkilileri, Amerika’da yasal düzenlemelere istinaden Amerika’da fiziken bulunmasalar; Türkiye`de yaşasalar dahi Amerika`da satış yapan ya da aktif şirkete sahip herkesin Amerika`da her yıl vergi beyan etmeleri gerektiğini ifade ediyor. MATCH Danışmanlık yetkilisi Adam Celik, ABD ve İstanbul`daki ofisleri ile şirket kuruluşu ve vergi danışmanlığı konusunda 350 civarında firmaya hizmet verdiklerini söyledi. MATCH Danışmanlık yetkileri, Amerika`ya e-ticaret yapan girişimcilerin vergi beyanı yapmamaları durumda karşılaşabilecekleri sorunları şöyle ifade ediyor: “Amerikan maliyesinde ilgili kurum olan IRS dönem dönem eticaret firmalarından aldığı satıcı firma bilgilerini geçmişe yönelik kontrol ediyor. Vergi beyan etmeyen şirketlere ciddi cezalar çıkabiliyor. Şirketlere tavsiyemiz eğer yaptırmadılarsa sadece bu yıl için değil geçmiş yıllara yönelik de vergi cezası çıkarıyor.”

Amerika'da şirketi olmayan veya beyanname vermeyen e-ticaret hesapları kapanabilir…

Bazı e-ticaret satıcıları Türk girişimciler henüz bir cezayla karşılaşmadıkları için geçmişe yönelik vergi beyan etmekten çekiniyorlar. MATCH yöneticisi Adam Çelik ise, “Mükellef beyan ettiği müddetçe geçmişe yönelik de olsa eksik beyannameleri yapmaların IRS teşvik ediyor.” diyor. E-ticaret yapanları bekleyen bir başka risk de mevut Amazon, Etsy veya satış yaptıkları hesapların kapanma riski. Zaten birçok platform Amerika`da yeni e-ticaret hesabı açmak isteyen girişimcilerden Amerika`da şirket kurmalarını ve şirketleri dışında bireysel vergi kimlik numarası ITIN da almalarını istiyor. Ayrıca geçmiş yıllarda Amerika`da şirket kurmadan ITIN numarası alınmadan faaliyet gösteren hesapları da bu konuda birkaç defa uyardıktan sonra Amazon gibi pazaryerleri sorgusuz kapatabiliyor.

ITIN numarası ve satış sorumluluk sigortası…

Birçok online pazaryerinin kayıt olmak için istenen ITIN (bireysel vergi kimlik numarası) oldukça önemli. Normal Amerikan vatandaşlarının ve greencard sahiplerinin SSN numarası var. Amerikan vatandaşı olmayan ama Amerika`da şirket sahiplerinin ITIN numarası almaları gerekiyor. Özellikle birçok Amazon firması Amerika`da LLC şirket yapısında faaliyet gösteriyor. LLC şirketlerin vergi beyanı yapılabilmesi için ITIN numaraları olması gerekiyor. Ayrıca, ITIN numarası sahibi almak Amerika`da bazı eyaletlerde kimlik ve ehliyet almak gibi çok önemli imkan sağlıyor. Öte yandan Amerika`da banka hesabı açmak, banka kredisi almak için de ITIN numarası gerekiyor.

Başka önemli konu da satış sorumluluk sigortası

Öte yandan Amerika`da e-ticaret hesabı olan, özellikle de Amazon`da satış yapan girişimciler için bir başka önemli konu da satış sorumluluk sigortası. Amazon`un son birkaç yılda devreye aldığı uygulamaya göre yıllık satışları 10 bin doların üzerinde olan satıcı firmaların “satış sorumluluk sigortası” yaptırmaları gerekiyor. Amerika`da kurulu olmayan şirketlerin bu sigortayı yaptırmaları pratik olarak çok zor.

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Vergi beyanı için neden çabuk hareket edilmeli?

Yıllık vergi beyanı için mükelleflerin Nisan ayının ortasına kadar süresi var. Buna rağmen MATCH yetkilileri vergi beyanı için mükelleflerden hızlı hareket etmelerini tavsiye ediyor: “Amerika`da bütün vatandaşlar ve şirketler Nisan ortasına kadar vergi beyanı yapmak zorunda. Bu da bizim gibi vergi danışmanlık şirketlerinde aşırı yoğunluğa yol alabiliyor. Hatta son 2-3 haftada yeni mükellef alamayabiliyoruz. Bu nedenle mükelleflere hızlı hareket etmelerini tavsiye ediyoruz.”